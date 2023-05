Mercato Juve | Borsino infuocato: grande colpo! Al 70% sarà bianconero

In questo articolo, come periodicamente facciamo, faremo il punto della situazione su tutti quei nomi che la Juve potrebbe provare a comprare nella prossima sessione di mercato. Il tutto sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni. Tutto lascia pensare che la squadra del prossimo anno sarà molto diversa da quella attuale e per questo motivo già nelle prossime settimane sarà interessante provare a capire con quali calciatori, potrebbe avvenire questo cambiamento. Non ci resta altro da fare che iniziare subito con il nostro borsino, dal colpo meno probabile al più probabile. Su cui abbiamo raccolto delle novità molto positive e pesanti<<<