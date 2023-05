Mercato Juve | E’ fatta! Criscitiello: “Accordo raggiunto” / News

Juventus all'opera. E anche in maniera molto importante. I bianconeri stanno cercando di capire come pianificare il prossimo futuro, considerando anche il fatto che la rivoluzione non sarà solo in campo, ma anche fuori. La necessità di dare una svolta è sicuramente tra le priorità di Jonh Elkann che vuole provare a costruire una rosa che possa essere all'altezza della situazione in vista di una stagione - la prossima - che si prevede particolarmente calda.