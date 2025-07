Juventus, non solo Betis su Arthur: ci sono anche sirene turche

La pista che porta il centrocampista brasiliano in Spagna si sta raffreddando, e su di lui c'è l'interesse di due club turchi.

La Juventus ha messo in lista cedibili Arthur Melo, centrocampista brasiliano rientrato a fine stagione dal prestito al Girona. Il club spagnolo sembrava intenzionato a riscattare il calciatore, ma i contatti tra le parti si sono risolti in un nulla di fatto e l’ex Barcellona è tornato alla base. Non per restare, però, dal momento che non rientra nei piani di Igor Tudor per il futuro e, soprattutto, pesa a bilancio per la Juventus circa 11 milioni di euro, in virtù dell’oneroso ingaggio da 5 milioni.

Fino a pochi giorni fa la destinazione più probabile per lui sembrava essere il Betis Siviglia, ma la pista si è raffreddata e su Arthur sono piombati gli sguardi del campionato turco.

Besiktas e Trabzonspor su Arthur

In particolare, i club che hanno manifestato interesse per Arthur sono il Besiktas e il Trabzonspor.

Si sanno pochi dettagli sulla potenziale offerta della prima pretendente, se non che, come scrive TuttoMercatoWeb, sarebbe disposta a offrire al calciatore una via d’uscita.

Più informazioni si hanno sulla proposta del Trabzonspor: l’idea di quest’ultimo sarebbe quella di chiedere il brasiliano alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto, soluzione che ai bianconeri potrebbe essere gradita. La condizione per portare avanti l’operazione, tuttavia, è che il centrocampista accetti di decurtarsi parte dello stipendio.