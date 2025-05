Juventus, annuncio clamoroso su Vlahovic | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti su Vlahovic e su quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro: occhi bene aperti

Il calciomercato è già iniziato. La Juventus, ad esempio, nella persona del diesse Cristiano Giuntoli, sta già lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Molto, circa la caratura del mercato che verrà fatto, dipenderà dall’esito della stagione in essere. La qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, quindi il piazzamento finale al quarto posto, vuol dire per il club entrate economiche. Quindi, possibilità di spesa in fase di mercato. Senza, sarebbe un problema. Ma siccome è una stagione strana e tante sono le squadre in corsa per l’obiettivo, si lavora già al piano B. che potrebbe essere – oltre all’eventuale immissione di nuova liquidità da parte di Exor – quelle cessioni. Ad esempio, negli auspici di Giuntoli, quella di Dusan Vlahovic.

Juventus: ecco il destino di Vlahovic | News calciomercato

Grande attenzione, quindi, a quello che sarà di Dusan Vlahovic. L’intenzione della Juventus è chiara: venderlo questa estate, monetizzare il più possibile, reinvestire il denaro per un nuovo centravanti a cui affidare il peso dell’attacco della prossima stagione. Ma se le condizioni di mercato rendessero questa uscita impossibile? A questo ha risposto, in una diretta su YouTube, il giornalista e esperto di calciomercato Matteo Moretto. Le sue parole: “L’idea della Juve e di Dusan Vlahovic è di separarsi con la speranza per tutti di chiuderla quest’estate in modo che la Juve possa fare cassa e che Vlahovic non vada a scadenza. Sarà un’estate di movimento e la Juve si sta già muovendo per un po’ di attaccanti. A oggi le trattative sono assolutamente ferme, si fanno passi indietro più che in avanti. Le strade sono due: o si vende il calciatore in estate oppure si decide di andare in scadenza”. Nessun rinnovo in nessun caso, quindi. Nemmeno quello della cessione fallita. Nonostante la necessità di monetizzare, la Juventus manderebbe Vlahovic in scadenza. Si farà da tutto per evitarlo, per venderlo nell’estate che è alle porte. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: il prossimo anno la formazione potrebbe essere clamorosamente diversa <<<