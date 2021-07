Calciomercato Juventus | Toc toc: dietro la porta c’è di nuovo Raiola!

Il calciomercato in casa Juventus sarà creativo, fatto di occasioni e probabilmente anche di scambi. E, come già successo in passato, saranno fondamentali anche le possibili sponde di alcuni potenti uomini di mercato. Uno tra tutti? Ovviamente Mino Raiola, che è uno storico alleato di calciomercato della Juve e che con la dirigenza bianconera ha da sempre ottimi rapporti. E allora occhio perché, stando alle ultime indiscrezioni, Cherubini potrebbe presto approfittarne e imbastire un nuovo maxi affare proprio con il super agente italo-olandese <<<