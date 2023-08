Calciomercato Juve, suggestione Samardzic: Giuntoli prepara l’offerta

L'asso della Juve per Samardzic

Oltre al prestito del centrocampista francese, ad alimentare la bontà dell'operazione Samardzic-Juventusci sarebbe il costo, o meglio la formula, piuttosto digeribile per le casse della Vecchia Signora. Con l'Inter la trattativa era stata approvata dall'Udinese sulla base di 5 milioni per il prestito. A cui successivamente se ne sarebbero aggiunti altri 15 per l'obbligo di riscatto, 3 di bonus e una percentuale su un eventuale rivendita. Infine i nerazzurri avevano inserito Giovanni Fabbian come contropartita tecnica. Al suo posto la Juventus sarebbe intenzionata, secondo quanto riportato da Tuttosport, a metterci il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia. Infine, altro fattore da considerare, le parole espresse nel recente passato da Samardzic a favore della Juventus. Ecco cosa disse lo scorso 22 luglio sui bianconeri e su Dusan Vlahovic, compagno di Nazionale: "È un ragazzo molto tranquillo e divertente, ma non perde mai la concentrazione sulla sua performance. Non importa quanto possa divertirsi in allenamento, è sempre lì quando conta di più. In termini di calcio, è una macchina. In allenamento con la Nazionale ho potuto sperimentarlo da vicino. Ha mostrato di cosa è capace a Firenze e in un club ancora più grande con la Juventus. Non mi sorprende che sia associato a club come il Bayern. Se lo è guadagnato".