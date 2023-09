Calciomercato Juventus | Pogba e l’addio: arriva il pesante annuncio

Il calciomercato della Juventus non è stato senza dubbio indimenticabile. Giuntoli ha dovuto lavorare moltissimo per quel che riguarda le uscite considerando che con una sola competizione da disputare, non è che si potesse avere a disposizione una rosa particolarmente ampia. Allo stesso tempo, c'era anche bisogno di mettere in ordine i conti e la grande opera del dirigente bianconero è stata quella di riuscire a tenere in casa i big andando a sacrificare altri nomi. Magari meno "rumorosi" e sicuramente utili per alleggerire le spese del club Juventino.