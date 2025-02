Juventus da urlo: “Accordo ad un passo”, grandissimo colpo vicino

In casa Juventus si continua a lavorare con la speranza di costruire un grande futuro. Che ovviamente, passerà dal calciomercato

La Juventus sta progettando il prossimo futuro. E lo sta facendo in una maniera tale che si possa davvero fare quel salto di qualità definitivo necessario per costruire una squadra che possa fare bene a lungo. Ecco il motivo per cui, sotto sotto, si ragiona guardando molto oltre il proprio naso. Provando ad immaginare quello che potrebbe succedere anche considerando le possibili cessioni. In questo senso, ovviamente, l’argomento più caldo in assoluto riguarda il comparto offensivo.

Vlahovic – che è andato a segno contro il Cagliari – alla fine dovrebbe dire addio. Da quel che risulta in esclusiva a Juvenews.eu, infatti, un accordo sul rinnovo di contratto potrebbe esserci solamente a fronte di un accordo al ribasso sulle cifre. Cosa che Dusan, secondo noi, non accetterà. E dunque, il suo addio potrebbe essere seriamente tra le cose da valutare. Ragione per cui si pensa al sostituto, che già c’è. E che è Kolo Muani. In tal senso, arrivano degli aggiornamenti davvero niente male.

Secondo quelle che sono le ultime novità che vengono riportate da Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, infatti, il calciatore avrebbe fatto capire di stare benissimo a Torino. E ci sarebbe anche un’intesa su quello che potrebbe essere un accordo in vista del futuro: “C’è già – dice Balzarini – un’intesa di massima con il giocatore che è contentissimo e sarebbe contentissimo di continuare la sua carriera a Torino“. Insomma, la chiave potrebbe essere trovata sulla base di un nuovo prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro. Una somma interessante che potrebbe essere ottenuta anche solo dalla cessione di Vlahovic stesso. Quello che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo, però, occhi bene aperti: stanno circolando – infatti – delle altre indiscrezioni abbastanza grosse rispetto a ciò che potrebbe succedere su un altro fronte. Che riguarda Tonali: ecco di cosa stiamo parlando <<<