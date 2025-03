Calciomercato, Juventus addio: “Se resta Thiago se ne va”

Nuove voci e indiscrezioni riguardanti la Juventus e quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato: il punto

Difficile capire che cosa ci riserba il futuro. Ancora più difficile capirlo in ottica Juventus dove ogni giorno si vive come una sorta di cambio di umore. Complice, la schizofrenica stagione vissuta dalla squadra bianconera che, però, si sta risolvendo in un giudizio tutt’altro che schizzato ma ben chiaro ed incontrovertibile: un fallimento. Rimane vivo l’obiettivo minimo: il quarto posto che significa qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Tuttavia, pure fosse questo raggiunto, sarebbe insufficiente per cancellare via le delusioni già inanellate. Pensiamo alla corsa scudetto prontamente mollata, alla Supercoppa Italiana vissuta come una scampagnata, alla deludente eliminazione in Coppa Italia per mano del modesto Empoli, alla umiliazione storica rimediata contro l’Atalanta. È per tutti questi motivi che in casa Juve è già partito un inevitabile processo che mette in discussione tutto e tutti. Anche quei calciatori che sembravano intoccabili.

Calciomercato Juventus: addio a sorpresa? Ecco lo scenario

Anche Federico Gatti è finito in mezzo alla tempesta. Il difensore bianconero, apparentemente pezzo affidabile della rosa come si evince dall’alto tasso di titolarità (89%, secondo Transfermarkt), potrebbe finire nel carrozzone di giocatori da sacrificare in estate in vista dell’ennesimo rinnovamento juventino. Ad acuire questa pista ci sarebbe – scrive Calciomercato.com – un rapporto tutt’altro che idilliaco tra il ragazzo e mister Thiago Motta. Ecco allora che se la panchina dovesse rimanere in mano all’attuale allenatore – sempre meno probabile, tuttavia possibile – allora la cessione di Federico Gatti diventerebbe pressoché automatica. Il rapporto pare essersi ridotto ai minimi termini e difficilmente potrà sanarsi nell’immediato futuro. Se la Juventus dovesse cambiare guida tecnica, allora molto dipenderebbe da cosa dirà il prossimo allenatore. Ma non solo da quello. Rimane, infatti, in capo alla Juventus, l’idea di sacrificare alcuni giocatori per finanziare la prossima sessione di calciomercato. E Federico Gatti potrebbe proprio essere uno di loro. E parlando di Juventus, attenzione: ecco come potrebbe essere la formazione bianconera il prossimo anno… nomi da urlo! <<<