Calciomercato, la Juve valuta un clamoroso ritorno? Sarebbe incredibile

La Juventus guarda al futuro e tra le varie opzioni legate al mercato, ce n'è una che sarebbe a dir poco clamorosa

Chi comprerà la Juventus a gennaio? Difficile fare previsioni adesso. L'unica cosa che però ci sembra certa, è la volontà da parte del club bianconero di farsi trovare pronto. Il motivo è semplice: Giuntoli sa bene che quanto fatto in estate è stato davvero poco, per quel che riguarda le entrate. Ma allo stesso tempo sa anche che il lavoro di sfoltimento che è stato fatto è servito probabilmente a fare il giusto spazio per una sessione di mercato - quella di gennaio - che potrebbe essere particolarmente calda.

Juventus News, clamoroso ritorno in vista? — Anche per questo motivo in questi giorni state leggendo indiscrezioni di ogni tipo e genere, circa la possibilità di un assalto Juventino per questo o quel calciatore. Perché qualcosa si sta già muovendo e perché Giuntoli, qualche idea, ce l'ha già.

Il mercato della Juve ha già acceso i motori — In questo senso, tra le varie indiscrezioni che stanno circolando ce n'è una che sentiamo il dovere di dover riportare e su cui fare una profonda analisi. Che ci crediate o meno, in Germania si parla sempre con più insistenza di un possibile addio di De Ligt al Bayern Monaco. In queste ore il difensore è anche andato in gol ma quel che sorprende è il suo scarso utilizzo da parte di Tuchel che ha ammesso la cosa, parlando di quanto sia complicato trovare spazio per uno che gioca nel ruolo di difensore centrale, in una squadra con altri - forti - difensori in quel ruolo. Anche per questa ragione, qualcuno sta vociferando di un possibile ritorno in bianconero. Ed è su questo, che abbiamo indagato.

Perché la cosa vada in porto, ovviamente, servirebbe prima di tutto la volontà del calciatore. Nel senso che senza di quella, staremmo parlando del nulla. E poi, c'è il discorso delle modalità. Probabilmente l'unico modo per vedere un ritorno di De Litg a Torino sarebbe quello del prestito, in qualsiasi formula. Chissà che la cosa non possa davvero divenire reale. Ma secondo noi di Juvenews, probabilmente, sarebbe meglio andare a puntare forte su uno come Scalvini, piuttosto che su una minestra riscaldata. A questo proposito, ecco a voi la lista dei nomi (clamorosi) a cui Giuntoli starebbe pensando in vista del prossimo calciomercato <<<

