Mercato Juve – Casting a centrocampo: 3 nomi, uno più grande dell’altro!

La Serie A è ormai agli sgoccioli e la Juventus è al lavoro per concludere la stagione nel migliore dei modi. L'obiettivo sarà difendere il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Dopo anni di dominio incontrastato sul campionato italiano, questa è da considerarsi una stagione di passaggio. Ma cosa è andato storto?

I problemi principali sono stati riscontrati a centrocampo e in attacco, ruoli in cui la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto particolarmente fatica. Se l'arrivo di Vlahovic a risolto almeno in parte i problemi in fase offensiva dei bianconeri, a centrocampo i problemi restano.