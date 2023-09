Calciomercato Juve | Elkann valuta un colpo abbastanza clamoroso

La Juventus guarda al futuro e valuta un colpo che potrebbe tornare di moda dopo tanti anni dall'ultima volta

La Juventus continua a lavorare sul mercato anche se la sessione estiva è terminata. Giuntoli in questa estate bollente s'è impegnato e concentrato - prima di ogni altra cosa - sull'andare ad allegerire una rosa che presentava tanti nomi di calciatori che non avrebbero fatto parte del progetto e che, per questo, andavano ceduti. La Juve s'è mossa benissimo in questo senso e per questa ragione da adesso fino a gennaio si proverà a capire come pianificare al meglio il calciomercato invernale e non solo.

La Juventus si muove per il mercato del futuro — Nei piani di Elkann c'è evidentemente la voglia assoluta che la Juventus torni a vincere presto. Serve un trofeo, per la bacheca e per l'umore di una piazza scottata da anni troppo duri da digerire. Anche per questo motivo, Giuntoli è al lavoro con uno sguardo sul presente e sul prossimo futuro. Va detto, lo ripetiamo: le questioni da risolvere sono parecchie e in questo senso, i tifosi bianconeri potrebbero comunque essere sorpresi da una mossa che la Juve potrebbe portare a termine lasciando tutti a bocca aperta.

Elkann valuta Jorginho per la Juve del futuro — La notizia che vogliamo riportarvi è quella che ci parla di un possibile assalto Juventino per Jorginho. Un nome che era già stato accostato ai bianconeri e che adesso potrebbe tornare seriamente di moda. Parlando a RadioGol, l'agente del calciatore ha aperto spiragli non indifferenti anche nominando in maniera diretta i bianconeri: "Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne. Juve? Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il mai". Quello che succederà, eventualmente, lo staremo a vedere. Nel frattempo, però, qualcosa potrebbe muoversi. Ed è in chiave Juventus che arrivano nuovi aggiornamenti: è uscita una notizia dell'ultimo minuto su Rabiot! <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.