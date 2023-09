Mercato Juve / Allegri scatenato, vuole costruire una formazione da paura!

Massimiliano Allegri sa bene che la Juventus ha bisogno di una rivoluzione totale. Qualcosa - in uscita - s'è mosso già quest'anno ma se si vuole andare avanti e si vuole puntare a far tornare i bianconeri a vincere in Italia e in Europa, è ovvio che occorra qualcosa di più. Lo avete visto nelle ultime settimane: Giuntoli ha lavorato per fare spazio all'interno della rosa bianconera e lo ha fatto cedendo dei calciatori in esubero o che comunque non sembravano far parte del progetto che Allegri pare avere in mente. Ma da qui in avanti, servirà un cambio di marcia.