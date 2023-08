Calciomercato, la Juventus adesso compra! 5 nomi sulla lista di Giuntoli

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato, anche in questi giorni complessi e complicati dove le questioni da risolvere sono parecchie. Massimiliano Allegri lo sa bene: per vincere lo scudetto (obiettivo chiaro, anche se non sbandierato) servirà una mezza rivoluzione. In parte - possiamo dirlo serenamente - qualcosa è già stato fatto ma allo stesso tempo, massima attenzione andrà posta su questi ultimi giorni di mercato.