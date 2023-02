Calciomercato Juventus \ Bayern vuoi Vlahovic? Allora dacci…

Non è certo una novità che il Bayern Monaco segua con interesseDusan Vlahovic da quasi due anni. Il club bavarese non ha ancora sostituito Lewandowski, ceduto la scorsa estate al Barcellona. Per mentalità in Germania non si punta su calciatori in là con l'età. Investimenti pesanti (si parla di 100 milioni di euro) si concepiscono solo per calciatori giovani. E il centravanti serbo sarebbe il profilo ideale per guidare l'attacco dei teutonici.