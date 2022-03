Mercato Juve / Ribaltone totale in arrivo, Paganini sicuro: “In estate…”

1 di 2

Paolo Paganini

L'incubo Champions purtroppo è tornato a tormentare la Juventus, che negli ultimi anni pare essere afflitta da una sorta di maledizione. Un vortice negativo che però bisogna al più presto spezzare per cambiare nettamente rotta. Per farlo, la Juve potrebbe affidarsi in gran parte anche al mercato.

Sì perché sembra chiaro che questa rosa ha bisogno di essere rinnovata, il ciclo è finito da un pezzo e bisogna dare un taglio - forse anche netto - al passato. In effetti sarebbe più o meno questo il progetto della Juventus per il futuro e soprattutto in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Sessioni in cui succederà molto, come detto. Sia dal punto di vista delle cessioni e degli addii che da quello dei nuovi colpi in entrata. A cominciare dalla prossima estate, durante la quale sono attese veramente molte novità pesanti: ecco cosa potrebbe succedere <<<