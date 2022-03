News Juve / Agnelli ribalta tutto: nuova clamorosa idea per il mercato

Secondo le ultime notizie, il presidente della Juve starebbe valutando una rivoluzione per il mercato bianconero: ecco cosa avrebbe in mente

redazionejuvenews

Il processo di rinnovamento e cambiamento è già iniziato in casa Juve, ma quanto fatto finora ancora non basta. La conferma arriva infatti direttamente dal campo. In campionato, complice un avvio di stagione da dimenticare, la Vecchia Signora non è praticamente mai stata in corsa per il vertice. Certo, c'è anche chi dice che possa rientrarci per il rush finale, ma l'impresa appare davvero molto ardua. In Champions League invece, la musica purtroppo è sempre la stessa. Fuori agli ottavi di finale, sempre con un avversario tutt'altro che impossibile. Anzi, piuttosto abbordabile a dire il vero. Bisogna dare una svolta a questo andamento lento, che ormai caratterizza già da qualche anno il cammino del club bianconero.

L'intenzione di tutti è quella di aprire un nuovo ciclo, che possa ripercorrere quanto fatto dalla Juventus durante il precedente, che è stato ricchissimo di successi e trofei. Per farlo, bisogna passare ovviamente dal calciomercato. Come sottolineato poco fa, la dirigenza bianconera ha già iniziato questo processo. Nelle ultime sessioni di mercato infatti sono arrivati tanti giocatori giovani e di grande valore, fino ad arrivare al colpaccio Vlahovic dello scorso gennaio. Ora però bisogna continuare su questa strada e anzi dare una sterzata decisiva e ancor più netta. Per questo nella mente di Agnelli sarebbe spuntata l'idea di rivoluzionare ancora una volta il parco dirigenziale bianconero.

Il presidente vorrebbe infatti potenziarlo con un'altra figura di spicco ed esperienza, soprattutto dal punto di vista del mercato. Insomma, un uomo di campo e di calciomercato, un vero e proprio direttore sportivo da affiancare agli attuali dirigenti. In questo senso, già qualche mese fa è circolato il nome di Igli Tare, ds della Lazio. Una suggestione che oggi trova poche conferme. Il profilo invece più caldo degli ultimi tempi sarebbe quello di Cristiano Giuntoli, in scadenza con il Napoli. L'ultima idea però - come racconta la Gazzetta dello Sport - porta a Giovanni Sartori, in uscita dall'Atalanta. Un professionista di grandissimo calibro, che negli ultimi anni ha fatto le fortune della Dea. Potrebbe essere questa una delle mosse vincenti di Madama per il futuro. E in tutto questo, intanto la Juve prepara la lista della spesa per il prossimo mercato estivo: almeno 5 colpi già in programma, ecco tutti i nomi! <<<