Svolta Juve, può già firmare un pre-accordo / Mercato

Sarà un 2023 di grossi cambiamenti in casa Juventus. Stravolgimenti importanti ci sono già stati sul finale dello scorso anno, ma il nuovo corso riserverà senza ombra di dubbio novità per certi versi epocali. Il nuovo Cda si appresta ad insidiarsi alla guida del club piemontese per riportare la Vecchia Signora ai livelli che le competono. Un fattore non trascurabile sarà il maggiore potere concesso a Massimiliano Allegri nelle scelte di mercato e non solo. Il suo peso specifico all'interno dell'area sportiva è sicuramente lievitato.