Mercato Juve – Post Chiellini: 20 milioni per una (grande) sorpresa

Grazie alla vittoria contro la Fiorentina, la Juve ha guadagnato un pass per la finale di Coppa Italia , in cui affronterà l' Inter . A decidere il match contro la squadra di Italiano sono stati i gol di Bernardeschi e Danilo , ma una parte del merito va anche ad un difesa praticamente perfetta.

Bonucci in particolare ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di altissimo livello, anche alla soglia dei 35 anni. Insieme a Chiellini forma una delle coppie difensive più forti del mondo, ma il tempo per passa per tutti e la Juventus non potrà contare su di loro all'infinito.