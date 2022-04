Calciomercato Juventus, l’annuncio fa tremare Torino: “E’ probabile che…”

Ancora poche gare, poi calerà definitivamente il sipario su questa stagione e si penserà solamente al futuro. Un futuro che, come ha più volte sottolineato mister Allegri, dovrà avere prospettive nettamente maggiori da quelle attuali. In questa annata la Juve deve raggiungere la qualificazione Champions, nella prossima si punterà al vertice.

Per farlo però, la Juventus avrà certamente bisogno di affidarsi al calciomercato estivo. Una sessione che si prospetta veramente importante per i bianconeri, tra uscite e nuovi acquisti. E le sorprese non possono essere escluse, anzi.