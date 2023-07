Calciomercato Juve / Notizia pesantissima! Pedullà: “Mi dicono che…”

"La prima cosa che posso dirvi è che Allegri e Pogba sono stati sempre due probelmi e anche molto seri per quel che riguarda la Juventus. Stiamo parlando comunque di due elementi bianconeri per cui la dirigenza ha sempre tifato perché accettassero le offerte Arabe. Nello specifico, per quel che riguarda Pogba, il suo addio stato visto come una liberazione".

"In questo senso possiamo dire che Pogba rimane tutt'ora un punto interrogativo, un punto di domanda. Ma non solo. Le cessioni resteranno comunque una situazione chiave per quel che concerne la Juventus. Lo dico anche per calciatori come Chiesa, Zakaria o McKennie. E non solo. Lo stesso discorso, ad esempio, vale anche per calciatori come Alex Sandro. L'addio di questi calciatori per certi versi, sarebbe molto importante". Poi Pedullà, è passato alla notizia più calda in assoluto.