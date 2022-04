Mercato Juve / Svolta improvvisa, pronta l’offerta: soldi e contropartita

Quarta in campionato e fuori dalla Champions, la Juventus si avvia ad un finale di stagione che si prospetta privo di grandi emozioni. Ora i bianconeri dovranno difendere a tutti i costi il quarto posto in classifica così da garantirsi un posto in Champions League e nel frattempo proveranno a vincere la Coppa Italia.

La squadra di Massimiliano Allegri in questa stagione ha dimostrato di avere evidenti lacune in tutte le zone del campo. Gli acquisti di Locatelli prima e di Zakaria e Vlahovic poi sono stati sicuramente d'aiuto. Ma la dirigenza ha ancora tanto lavoro da fare davanti a sé.

In quest'ottica sarà sicuramente necessario potenziare l'attacco, che senza Dybala non potrà reggersi sui soli Vlahovic e Chiesa. Servono rinforzi. Nelle ultime settimane una miriade di nomi sono stati accostati ai bianconeri, ma ce n'è uno in particolare che sarebbe in cima alla lista bianconera. Tanto che la Juve ora vorrebbe accelerare e per questo avrebbe pronta una nuova offerta: soldi più una contropartita tecnica <<<