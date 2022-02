Calciomercato Juventus / Confermato: “Ecco chi vuole comprare la Juve”

1 di 2

Calciomercato Juventus, tutto deciso: notizia confermata.

Proseguono i movimenti a fari spenti e sotto traccia della Juventus in ottica calciomercato. La dirigenza vuole intervenire ancora in estate con altri colpi di livello per innalzare ulteriormente la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E alcuni obiettivi sono già ben chiari.

Se con l'arrivo di Vlahovic l'attacco bianconero ha finalmente la sua bocca da fuoco principale, non sono esclusi comunque altri interventi là davanti. Soprattutto se qualcuno tra Dybala, Morata e Kean non dovessero rimanere a Torino. Ancor più novità invece sono attese per gli altri reparti.

La difesa avrà infatti bisogno di più di un ritocco, mentre a centrocampo è atteso il vero grande colpo di mercato dell'estate bianconera. Insomma, di lavoro da fare ce ne sarà tanto ed ecco perché la Juve si sta già muovendo. In queste ore sono arrivate conferme importanti su un obiettivo in particolare, con un nome molto grosso che sta circolando in orbita bianconera <<<