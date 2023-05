Calciomercato Juve / Elkann booom: 140 milioni di euro sul tavolo per…

TuttoSport oggi in edicola apre con una vera e propria bomba che potrebbe sconvolgere, ancor di più, la situazione riguardante la Juventus. La sessione di calciomercato si fa sempre più vicina e per questo motivo, in queste ore, iniziano a circolare delle voci molto pesanti che potrebbero cambiare il futuro.

Se Giuntoli sarà o meno il prossimo DS si scoprirà nei prossimi giorni. Su questo, davvero, non ci piove. In questo senso possiamo dirvi che trovano conferme tutte le voci che su Juvenews.eu vi abbiamo riportato in questi ultimi giorni. La volontà di dare una svolta alla rosa bianconera è tanta. E c'è un grossissimo problema da 140 milioni di euro.

La gestione di Giuntoli: subito faccia a faccia

Secondo quanto viene riportato da TuttoSport, appunto, chiunque sarà il prossimo DS, si troverà a dover risolvere subito dei grossi problemi. Il primo, è quello che riguarda Kulusevski, McKennie, Arthur e Zakaria: i loro riscatti, valgono 140 milioni di euro. Una somma che però, sarebbe destinata a saltare. Un problemone, che andrà risolto in qualche modo. E che metterà subito in condizioni complesse la nuova dirigenza. Sempre secondo la stessa fonte, dovesse arrivare Giuntoli, questo non ha dubbi sulla gestione di questo caso e non solo: faccia a faccia con i diretti interessati per capire chi condivide il progetto e chi no. Per coloro che decideranno di andare via, nessun problema. La nuova Juventus non tratterrà nessuno. Detto questo, ecco quale sarebbe il colpo più vicino: borsino di fuoco!<<<