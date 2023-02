Calciomercato Juventus / Ultim’ora: colpo segreto da 25 milioni

Nome top secret per il mercato estivo

Incredibile ma vero. Siamo nel pieno di una stagione ricchissima di appuntamenti e con il fiato sospeso per le vicende processuali che riguardano la Juventus, eppure sui giornali e sui siti specializzati si scrive soprattutto di mercato. Sì perché la Vecchia Signora , rimasta immobile a gennaio, ha solo rimandato all'estate i piani ambiziosi che ha già stabilito da diversi mesi.

L'argentino non ha convinto e sarà rispedito al Psg. Sono tanti i profili che si starebbero valutando per il futuro. L'ultimo nome uscito è quello di Pablo Fornals del West Ham, club inglese a rischio retrocessione. Il 26enne della nazionale spagnola ha collezionato 4 reti e 1 assist in 29 presenze. Se gli Hammers dovessero scendere di categoria si potrebbe prendere anche a costi contenuti. Fra i 15 e i 20 milioni di euro. Ma intanto la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino anche un altro nome nuovissimo, mai uscito prima<<<