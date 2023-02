News Juve / Colpo di scena Rabiot: Elkann ha deciso

Massimiliano Allegrinon ha mai smesso di credere nella rimonta, neanche quando è stata paventata un'ulteriore penalizzazione per la Juventus. L'obiettivo piazzamento europeo non è poi così distante. Senza quei maledetti 15 punti in meno, la Vecchia Signora sarebbe seconda in classifica da sola con 44 punti. Considerando, certo che l'Inter deve ancora giocare la gara con la Sampdoria. Fra i protagonisti della cavalcata bianconera c'è sicuramente Adrien Rabiot che con un'incornata ieri ha regalato il successo alla Juve in una gara complicata con la Fiorentina. Proprio sul campione francese sarebbe arrivata una novità clamorosa in queste ore<<<