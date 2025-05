Calciomercato Juve | Il sogno sono questi due colpi in attacco

La Juventus non cambia idea: serve un ribaltone in mezzo al campo ma non solo. Dalla panchina al mercato: cosa c'è da sapere

La Juventus non molla l’idea di rivoluzionare tutto in vista della prossima stagione. Anche per questo motivo, si lavora non solo sul tecnico ma anche sul calciomercato

Una rivoluzione che possa davvero portare dei benefici immediati. Senza promesse o parole vane. Ecco, cosa serve alla Juventus. Tornare a pronunciare quella frase per cui vincere non è importante. Ma è l’unica cosa che conta per davvero. Ed è troppo tempo che nessuno lo dice. Per questo, la dirigenza starebbe seriamente valutando l’ipotesi di provare a prendere Antonio Conte. Noi ve lo ripetiamo in continuazione: esiste questa possibilità perché pare che lo stesso tecnico, sotto sotto, covi l’idea di tornare a Torino. Con tutto il bene del Napoli, la Juve è un’altra cosa. E questo, lo sa anche lui. Inutile dire che ADL probabilmente farà le barricate. Ed è altrettanto inutile dire che la Juve, per convincerlo, probabilmente gli proporrà un calciomercato top.

Juventus, Conte non basta: si valuta un calciomercato super

Proprio in questa direzione, in questo senso, vanno le indiscrezioni che abbiamo raccolto in questi giorni. Che ci dicono che Osimhen è il grande sogno della Juventus. E – dicono – anche di Antonio Conte. Parliamo di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni che potrebbe davvero fare la differenza in vista della prossima stagione. Uno come lui, sarebbe un colpo da urlo. Ma non sarebbe il solo. No, a quanto pare infatti la Juve starebbe comunque continuando a monitorare un altro calciatore. Un top, sempre per l’attacco.

Il suo nome è Mateo, il suo cognome Retegui. In queste ore Juvenews.eu ha raccolto delle informazioni esclusive (e nei prossimi giorni ne pubblicheremo altre) secondo cui la dirigenza Juventina vorrebbe fortemente formare questo tandem lì davanti. Capace – magari – di fare davvero impallidire la coppia Thuram-Lautaro. Eccola, l’idea di Giuntoli. E pensateci bene: prendere Conte e dargli un attacco così, se non è una garanzia di vittoria poco ci manca. E allora, occhi bene aperti. Oltre ad Osi, la Juventus adesso sta pensando anche a Retegui. E da qui al prossimo futuro, potrebbero arrivare delle altre notizie in merito. Intanto, noi abbiamo immaginato com’è che potrebbe essere la formazione bianconera se dovesse arrivare Conte. Una roba top. Vi lasciamo il link qui sotto.

