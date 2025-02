Addio Juve, è finita: “Accordo raggiunto” | Calciomercato

In casa Juventus si sta lavorando guardando al futuro e a quello che potrebbe succedere da qui alla prossima sessione di calciomercato

Dove eravamo rimasti? Ah, sì, il calciomercato agli ultimi sussulti. Ebbene, alla fine, non ce ne sono stati di particolari in casa Juventus. Come avevamo più volte spiegato anche su queste pagine, non esistevano le condizioni per una cessione di Dusan Vlahovic a gennaio. Non aveva senso privarsi di una punta, neanche al netto dell’esplosione di Kolo Muani, quando si è ancora in corsa per obiettivi importanti. E lo stesso giocatore non ha dato segnali di pressione per andare via subito. Anzi, ha perfino rifiutato una ricca proposta da un club arabo. Ma su una cosa non ci sono dubbi: L’addio è rinviato all’estate prossima, a meno di clamorosi cambiamenti.

Calciomercato Juventus: il destino di Cambiaso è segnato

Un percorso simile potrebbe riguardare Andrea Cambiaso. Risale ai primi giorni di calciomercato il sondaggio fatto dal Manchester City per l’esterno di Thiago Motta. La Juve ha timidamente cercato di respingere l’assalto ma si è presto dovuta arrendere dinanzi all’indecenza dell’offerta: 60 milioni di euro. Tanti, davvero tanti. Non s’è fatto nulla perché il City aveva già speso troppo. Ma a giugno sarà tutt’altra cosa. Anzi, come per Vlahovic, il destino di Cambiaso parrebbe già scritto.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’operazione sarebbe stata rimandata all’estate per via del già esoso esborso fatto, a gennaio, dal club di Pep Guardiola. L’offerta da 60 milioni, quella famosa offerta che la Juventus non ha mai fatto mistero di poter rifiutare, è solo congelata. Anzi, già messa sul piatto in attesa dell’arrivo dei primi caldi. Cambiaso, dunque, resterà a disposizione di Thiago Motta fino al termine della stagione, mondiale per club compreso. Poi, a giochi finiti, giochi che per la Juventus sperano di fare rima con la qualificazione alla prossima Uefa Champions League, l’addio dovrebbe consumarsi. La Premier League aspetta Andra Cambiaso, dunque. Il dado – sembra – tratto. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, attenzione: circola una voce clamorosa. La Juventus starebbe tentando un nuovo colpo <<<