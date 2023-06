Mercato Juve | Elkann sogna una formazione fortissima per il 2024: eccola!

La Juventus si avvia ad una rivoluzione come raramente è accaduto all'interno della storia bianconera. Quanto accaduto fuori dal campo, la penalizzazione, le tante situazioni complesse, costringono i bianconeri a fare delle scelte che dovranno dare una vera e propria svolta. Per questa ragione oggi abbiamo provato ad immaginare - considerando tutte le indiscrezioni che abbiamo raccolto - quella che potrebbe essere la formazione davvero molto forte che la società starebbe provando a costruire. Elkann, in questo senso, sembra essere abbastanza deciso. Questo, al di là di quello che sarà il futuro di Allegri .

Ovviamente nelle schede che seguiranno terremo conto - come detto - delle notizie che sono uscite fuori ma anche di quello che sarebbe il sogno vero e proprio del club di costruire una squadra che davvero possa essere di altissimo livello. Anche considerando la fattibilità delle varie operazioni. E allora iniziamo dal portiere per scorrere via via tutti i nomi ruolo per ruolo<<<