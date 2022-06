Mercato Juve, bolide Momblano: “Vi dico che Cherubini ha chiamato per…”

1 di 2

Ultime notizie

Calciomercato Juventus, bomba Momblano: grossa notizia a sorpresa.

In attesa della definitiva fumata bianca per Paul Pogba, che dovrebbe arrivare entro stretto giro di posta, la Juve continua la sua ricerca di rinforzi dal mercato. C'è tanto da fare, in praticamente tutti i reparti. In questo momento, la Juventus sembrerebbe essere particolarmente attiva per quanto riguarda il reparto avanzato.

Angel Di Maria è il nome da copertina, quello che da ormai qualche settimana sta animando più di tutti le cronache di calciomercato della Juve. L'argentino ad un certo punto sembrava vicinissimo, ma l'ultimo incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore non ha fatto registrare particolari passi avanti. In questo momento l'affare Di Maria è in una fase di stallo, si attendono nuovi sviluppi.

Nel frattempo però, la Juventus non rimane con le mani in mano ad aspettare ed è per questo che si starebbe muovendo anche in altre direzioni, che potrebbero essere sia parallele che alternative a Di Maria. A questo proposito, particolare attenzione meritano le grosse indiscrezioni rivelate del noto esperto di calciomercato Luca Momblano <<<