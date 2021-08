Mercato Juve / Ci siamo, Pedullà conferma tutto: “Trattativa in chiusura!”

Sono ore caldissime per il mercato della Juve. La dirigenza bianconera sta cercando di far dimenticare le ultime delusioni a staff e tifosi, regalando gli ultimi rinforzi a Massimiliano Allegri.

Manca pochissimo e c'è ancora molto da fare: CR7 non è stato ancora sostituito del tutto in attacco e manca ancora un acquisto per il centrocampo.