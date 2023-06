Mercato Juve | Grande colpo più vicino, Pedullà: “Vi posso dire che…”

Juve-Zaniolo, contatti positivi con il Galatasaray

Il principale candidato per sostituire Di Maria sembra essere Zaniolo, che dopo la rottura con la Roma si è trasferito al Galatasaray. In Turchia l'attaccante italiano ha collezionato 5 gol in 10 presenze e dopo soltanto sei mesi potrebbe ora tornare in Italia. Per caratteristiche tecniche e anagrafiche l'ex giallorosso potrebbe essere l'acquisto ideale per la Vecchia Signora, che ha quindi deciso di incontrare (anche se solo virtualmente) la dirigenza turca. Un incontro che secondo quanto riportato da Sportitalia è stato positivo. Il Galatasaray ha aperto alla cessione e la cifra potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni dieuro. Ad abbassare le pretese economiche del club turco, però, potrebbero esserci delle contropartite e in particolare McKennie. Il centrocampista americano piace molto al Galatasaray e potrebbe quindi essere inserito nella trattativa. Niente da fare invece per Kean, nome che interessa ma che non è stato approfondito in maniera particolare. E intanto attenzione. Ecco la formazione da urlo che Allegri vorrebbe costruire in vista del prossimo anno<<<