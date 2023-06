Zaniolo alla Juve? L’attaccante: “In Turchia mi trovo bene, vedremo”

Dopo il burrascoso addio alla Roma lo scorso gennaio e il trasferimento al Galatasaray, ora Zaniolo è tornato al centro delle voci di mercato. L'attaccante italiano è stato infatti individuato dalla Juve come il possibile sostituto di Di Maria. Intervenuto ai microfini di TvPlay il classe 2000 ha detto: "Sto bene in Turchia, vediamo quello che succede sul mercato, non si può mai dire niente. Mancini? A lui devo tutto, mi ha chiamato ancora prima che facessi una partita nel calcio che conta. Come dicevo nel calcio non si può mai sapere quello che succede, certo sarei felice se un giorno mi allenasse in un club".