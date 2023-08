Calciomercato Juventus / Colpo di scena: “Può finire fuori rosa!”

In casa Juve chi si aspettava un calciomercato ricco di novità sarà rimasto deluso: oltre alle conferme di Milik e Rabiot e all'acquisto di Weah la Vecchia Signora non è riuscita a chiudere nessun acquisto. Senza partecipazione alla prossima Champions League i bianconeri si ritrovano in difficoltà economiche con il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli costretto a dover vendere prima di poter acquistare. Tra gli obiettivi della Juve c'è da tempo Domenico Berardi , ma la trattativa con il Sassuolo si è fatta particolarmente difficile. L'ad Carnevali ha infatti pubblicamente tolto il giocatore dal mercato ma la trattativa non sembra essere completamente chiusa. Proprio il calciatore, infatti, potrebbe fare una mossa a sorpresa e molto pesante.

La mossa di Berardi per la Juve

Intervenuto durante Sportitalia Mercato il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato: "Dopo aver dato tutto per il Sassuolo ora Berardi si aspetta che i neroverdi lo lascino andare via di fronte a un'offerta importante. Per spingere in questa direzione il giocatore potrebbe fare una mossa importante, come non presentarsi ad allenamenti e partite. La Juve non ha ancora presentato offerta ufficiale ma nei prossimi giorni dovrà farlo. Finora ci sono stati solo dialoghi informali e la proposta dovrà avvicinarsi ai 30 milioni richiesti dal Sassuolo. Penso che si possa chiudere sulla base di 22-23 milioni di base fissa più altri 4 di bonus". Potrebbe quindi essere lo stesso Berardi a costringere il Sassuolo ad accettare il trasferimento. Il giocatore vuole la Juve ma ora il club bianconero dovrà presentare un'offerta ufficiale che si avvicini alla cifra richiesta dai neroverdi. La situazione è in continua evoluzione ma Berardi spinge per il trasferimento alla Vecchia Signora E proprio parlando del mercato della Juventus, è arrivato poco fa un aggiornamento pesantissimo su 3 calciatori <<<