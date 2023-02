Mercato Juve – Con la Champions il via alle grandi manovre: formazione da urlo

La Juventus ha ripreso a macinare punti e a mantenere un ruolino di marcia invidiabile in campionato. Raggiungere il quarto posto al momento appare ancora un'impresa titanica, ma non impossibile visto che le altre di tanto in tanto scivolano in maniera anche clamorosa. Tuttavia il modo più semplice per qualificarsi alla prossima Champions appare passare attraverso la vittoria dell'Europa League.