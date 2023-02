Friburgo: alla scoperta dell’avversaria della Juventus in Europa League

I bianconeri giocheranno la doppia sfida valevole per gli ottavi di finale della competizione contro la squadra tedesca

La Juventus ha conosciuto l'avversaria degli ottavi di finale di Europa League : dopo aver eliminato il Nantes nel doppio confronto degli spareggi della competizione, con la vittoria per 0-3 al ritorno firmata dalla tripletta di Di Maria, i bianconeri giocheranno il doppio confronto del prossimo turno contro il Friburgo .

IL FRIBURGO IN GERMANIA

Attualmente la squadra allenata da Christian Streich occupa la quarta posizione in classifica, l'ultima disponibile per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Un quarto posto che è frutto di 40 punti in 21 partite.