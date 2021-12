Mercato Juve | Borsino aggiornato, novità su 9 nomi: “Al 68% arriva lui!”

In questo momento, abbastanza confuso, non è certo impresa semplice capire con precisione quali saranno le mosse della Juve sul prossimo mercato di gennaio. La dirigenza bianconera poi è abbastanza abituata e particolarmente abile a mascherare, sviare e nascondere le proprie tracce.

Ma la necessità di intervenire appare comunque evidente, soprattutto in attacco. Stando alle ultime notizie infatti, sarebbe proprio questa la priorità della Juventus nell'immediato. Noi dunque ci siamo concentrati proprio sul possibile colpo in attacco che arriverà a gennaio. E le indiscrezioni che stiamo raccogliendo in questi ultimi giorni evidenziano delle grosse novità in merito.