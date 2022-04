Mercato Juve / L’annuncio improvviso spiazza tutti: “Accordo raggiunto”

Dalle tantissime notizie di mercato che stanno circolando in questo periodo - anche in ottica Juve, ma non solo - si capisce bene che questo sia un momento molto caldo in questo senso. La maggior parte dei club infatti si sta già muovendo in maniera importante per programmare le loro prossime mosse.

C'è tanto fermento sul fronte calciomercato insomma, con la Juventus che rimane sempre tra le società più attive. La Vecchia Signora vuole mettere in piedi una squadra molto competitiva per la prossima stagione, ma per farlo deve muoversi in fretta e in anticipo, anche per bruciare la concorrenza per alcuni dei suoi obiettivi.