Mercato Juve / L’annuncio in TV spiazza tutti: “Sì, Agnelli lo vuole davvero!”

Quando si parla di calciomercato, come tutti sanno, bisogna andarci coi piedi di piombo. Sia nel ricevere e nel leggere le notizie che nel darle. Il tema del mercato è fluido, non ha regole precise e - soprattutto quando ci si avvicina alle nuove sessioni - capita di sentirne davvero di tutti i colori. Tutto e il contrario di tutto può essere vero un giorno, per poi essere smentito o confermato il giorno dopo. Insomma, il calciomercato è un campo minato e la Juventus ne sa qualcosa.