Mercato Juve / Agnelli fa volare i tifosi: clamorosa decisione a sorpresa!

A gennaio Andrea Agnelli ha dato il via libera all'acquisto di Dusan Vlahovic, che sta diventando sempre più fondamentale nella corsa alle zone alte della classifica. Una mossa di mercato pensata, soppesata e infine avallata dalla proprietà della Juve, che ha voluto fortemente questo grande colpo.

Dopo un acquisto del genere durante il calciomercato invernale, è abbastanza ragionevole pensare che la Juventus non voglia fermarsi qui. E anzi che in estate rilancerà ancora per continuare a completare e rinforzare la rosa bianconera.