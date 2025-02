Mercato Juve, idea clamorosa: “Costa 75 milioni”

Eccola, l'ultima voce riguardante il calciomercato della Juventus: spunta una novità molto pesante. Ecco di cosa si tratta

Calciomercato Juventus: obiettivo dalla Francia

Alla Juventus c’è una voglia matta di futuro. Succede spesso quando il presente appare povero e incerto. La sconfitta maturata contro l’Empoli ai calci di rigori è stata come un harakiri. Negli ambienti juventini è partito lo psicodramma e stavolta, spiace dirlo, a buon motivo. La Juve dice addio alla Coppa Italia, obiettivo che poteva e doveva essere alla portata. In semifinale ci va l’Empoli. E dice addio, la Juve, alla seconda competizione per cui competeva dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV. Per Thiago Motta stanno finendo i bonus: subito fuori dalla lotta scudetto, fuori dalla Champions League, fuori dalla Coppa Italia, Ora l’obiettivo minimo è il quarto posto, quindi la qualificazione alla prossima Champions. Ma, dicevamo, si guarda già al futuro. Un futuro che potrebbe perfino essere senza Thiago Motta, visto l’andazzo. E un futuro che potrebbe segnare l’ennesimo rinnovamento della rosa. La sensazione è che manchino giocatori in grado di accendere la luce quando fa buio, di innescare la giocata decisiva quando non sembrano esserci spazi. Serve un fuoriclasse. E il diesse Giuntoli, consapevole di tutto questo, ne ha messo uno nel mirino.

Alla Juventus piace Mason Will John Greenwood. Il talento inglese sta facendo cose pazzesche in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia: 14 gol in 23 presenze. Ma soprattutto: 100% di titolarità e 95% di minuti disponibili giocati. Ha ritrovato, quindi, oltre che gol e giocate, rendimento e continuità. Cose che erano mancate nel suo ultimo periodo al Manchester United. Ancora 23enne, Greenwood sta tornando quel talento in rampa di lancio che aveva rubato l’occhio a tutto il mondo quando stava in Inghilterra. E la Juve l’ha notato. La Vecchia Signora sta prendendo informazioni e ci pensa per l’estate. Ma non sarà facile: il Marsiglia, che si gode il colpaccio fatto in estate, partirà da una base di 75 milioni di euro. E non è finita qui. Sta circolando un’altra voce da urlo su Theo Hernandez alla Juventus <<<