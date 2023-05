Mercato Juve | Allegri fa piazza pulita: loro 5 li manda via subito!

La Juventus sta attraversando un periodo di difficoltà che ha portato a un pareggio con il Bologna - ieri sera - portando così a 4 la serie di partite senza vittorie. Ma, nonostante questa situazione complicata, la volontà dell'allenatore Massimiliano Allegri è quella di non mollare. La società sta riflettendo sul futuro dell'allenatore, ma al momento il tecnico non sembra essere in bilico. Tuttavia, se Allegri rimarrà alla Juventus anche nel 2024, farà delle scelte importanti.

Infatti, pare che l'allenatore stia preparando una lista di calciatori da mandare via. Questa decisione non sarà facile, ma potrebbe essere necessaria per rinnovare la squadra. Allegri è noto per la sua capacità di gestire i giocatori e la squadra, e le sue scelte potrebbero essere cruciali per il futuro della Juventus. In passato, ha dimostrato di saper guidare la squadra verso grandi successi anche attraversando periodi di grande difficoltà. In questo senso, la lista dei calciatori che Allegri vorrebbe mandare via potrebbe essere una parte importante di questo processo di rinnovamento. Ecco i nomi che probabilmente, con il Livornese ancora in panchina anche il prossimo anno, diranno addio senza troppi giri di parole <<<