McKennie al Leeds: oggi le visite mediche del calciatore

La Juventus ha perso ieri sera la partita contro in Monza, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è rovinosamente caduta contro i biancorossi, che hanno sconfitto i bianconeri in due partite su due in campionato: dopo la vittoria all'andata infatti, Palladino è riuscito a ripetersi anche nella sfida di ritorno contro la sua ex squadra, che adesso dovrà faticare ancora di più per risalire la classifica.