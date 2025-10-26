ESCLUSIVA Juventus, voce grossa: “Al posto di Tudor ecco chi arriva”

Nuove indiscrezioni relative alla Juventus e a quello che potrebbe succedere in vista della partita contro la Lazio

La Juventus contro la Lazio deve vincere. Non c’è dubbio. E per quanto riguarda Tudor, certamente, non deve perdere. Il senso è che per salvare la panchina, forse, potrebbe bastare anche un pareggio. Ma alla Juventus – Igor lo sa bene – l’unica cosa che conta è portare a casa i tre punti. E certi ragionamenti si possono fare certamente altrove, ma non qui. A Torino. In questo senso, tutto lascia pensare che qualcosa di grosso possa succedere nel caso in cui – malauguratamente – la Juve dovesse dopo stasera portare a casa zero punti. Secondo quelle che sono le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Juvenews.eu i due allenatori in pole per sostituire Igor in corsa, sarebbero o Mancini (al primo posto in assoluto) o Spalletti, leggermente più indietro. Insomma, la situazione è quella che è. Tudor deve vincere. Altrimenti l’ex tecnico della Nazionale sembra pronto a scaldare seriamente i motori. Detto questo, sempre parlando di Juventus, abbiamo intervistato in un’altra esclusiva, Hernanes: “Vlahovic? Vi dico una cosa molto chiara” <<<