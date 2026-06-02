Il coach della Juventus non ha assolutamente tempo da perdere ed anzi sembra già essersi messo in mostra in vista dei prossimi impegni di campionato. Una stagione che deve essere completamente diversa da quella appena vissuta e passata, di conseguenza ci si aspetta un vero e proprio passo in avanti. Il team di Torino ha scelto di continuare con Luciano Spalletti che sta dettando le condizioni del suo mercato. C'è ancora tanto da capire e decifrare su quelli che saranno i prossimi movimenti, anche se ci sono già due profili cerchiati con la celebre matita rossa. Un difensore centrale ed un bomber sono pronti per diventare bianconeri, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare.

Il nuovo difensore centrale

Kim Minjae

Il difensore centrale del Bayern Monaco è il primo nome messo sulla lista da parte di Luciano Spalletti per rilanciarsi dopo una stagione di alti e bassi. Logicamente si tratta di un affare tutt'altro che semplice, dato che il coach al momento ha espresso la preferenza, ma c'è da capire se il team bavarese è disposto a privarsi di un calciatore con le qualità del coreano. Non dimentichiamo che il rapporto tra i due è eccellente, con il tecnico toscano che più volte lo ha reso inamovibile nel Napoli che ha vinto il terzo scudetto.

Il colpo in attacco

Dalla difesa si passa all'attacco, dove il nome è sempre quello. Un profilo di assoluto spessore che con la Juve ha vissutonel corso delle ultime due stagioni.è il calciatore che i bianconeri vorrebbero per puntellare un attacco numeroso. Il nove non vede l'ora di poter tornare dove tanto bene si è comportato, anche se è ancora tutto da scrivere., visto che anche al Tottenham non è riuscito a mettersi in mostra.è pronta alla rivoluzione, vedremo quanto tempo ci vorrà affinché vada in porto.