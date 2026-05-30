Eduardo Camavinga può lasciare il Real Madrid in prestito: la dirigenza bianconera riflette sul centrocampista francese.
La Juventus, continua a lavorare in vista della prossima stagione e, tra i tanti nomi valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare la rosa c’è anche quello di Eduardo Camavinga.
Il centrocampista francese, attualmente al Real Madrid, vorrebbe lasciare il club madrileno per trovare minutaggio in un grande top club europeo. A tal proposito, i Blancos, non considerando più Camavinga al centro del progetto, sarebbero disposti ad accontentare le richieste del centrocampista.
Stando alle ultime indiscrezioni, l’idea della società spagnola sarebbe quella di cederlo in prestito. Una formula che potrebbe far comodo alla Vecchia Signora, considerate le restrizioni economiche dopo il mancato accesso alla Champions League.
Il nodo però, oltre all'interesse per il classe 2002 di diversi club inglesi, è anche la cessione di alcuni calciatori: l'indiziato numero uno è Koopmeiners, che al momento, se non un sondaggio da parte del Galatasaray, non sembra aver molto mercato. Nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità importanti. Seguiranno aggiornamenti.
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