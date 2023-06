ESCLUSIVA / Dopo Rabiot, arriva Milinkovic? Jacobelli: “Vi dico che…”

In merito al mercato bianconero, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Xavier Jacobelli , giornalista e saggista.

“È una notizia da accogliere positivamente in casa Juventus. Perché è un calciatore fondamentale per Allegri. Pare sia proprio stata decisiva l’opera di persuasione del tecnico livornese. Del resto, non è un caso se il francese ha disputato la sua migliore stagione in bianconero proprio con lui in panchina”.