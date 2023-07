Giuntoli rifà la Juve: scelti i primi 2 colpi da chiudere subito! | Mercato

Juventus di corsa, Juventus a tutta birra. Il calciomercato è iniziato ufficialmente e l'approdo di Giuntoli in bianconero segna una svolta in tutti i sensi. Ne sono convinti gli addetti ai lavori e ovviamente, ne è convinta più che mai la società. Che ha saputo attendere e che ha convinto l'ex dirigente del Napoli a sposare un progetto che ha bisogno di una vera e propria rivoluzione. In questo senso, come era ovvio che fosse, iniziano a circolare delle voci rispetto a quello che potrebbe accadere nei primi giorni di mercato con Giuntoli al comando. A quanto pare, ci sarebbero almeno 2 calciatori che avrebbe messo nel mirino. Due suoi pupilli.