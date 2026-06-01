Il nuovo colpo che sta sognando la società di Torino è quello che porterebbe ad uno dei migliori estremi difensori dell'ultimo decennio. Un nome che ha tutte le qualità per dire la sua sul campo da gioco e che ha già dimostrato di essere un vero e proprio lusso per la nostra Serie A. Il protagonista dell'articolo (se ancora non si fosse capito) è Alisson Becker. Talento di primissimo livello e soprattutto con qualità uniche per il nostro calcio e non solo. L'addio al Liverpool sembrava scontato fino a qualche giorno fa, ma adesso potrebbe arrivare una vera e propria beffa per i bianconeri di Luciano Spalletti. Passiamo a tutti i dettagli su questo interessamento e sul possibile affare.

I dettagli sull'interessamento e sull'affare di mercato

Michele Di Gregorio

La porta della Juve con Di Gregorio e Perin ha regalato pochissime garanzie nel corso di questa stagione e proprio per questo motivo si sta cercando anche un'altra soluzione. Alisson è il primo nome sulla lista della società. Il calciatore brasiliano, però, potrebbe ricevere un cambiamento dei piani proprio da Liverpool, visto che nelle ultimissime ore è cambiata la guida tecnica ed è arrivato il momento di Andoni Iraola. Il coach iberico sicuramente farà tutte le valutazioni del caso e di conseguenza si potrebbe fare un serio passo indietro nei confronti di questa trattativa. Passiamo a quello che sarà il costo dell'operazione.

Il costo dell'affare

Il problema non è trovare un accordo con il Liverpool, ma soprattutto trovare una quadra con il calciatore che al momento recepisce(9,2 milioni di euro netti a stagione). La Juve è disposta a questo sacrificio, ma si aspetta dei passi in avanti a tal proposito direttamente dal Liverpool. Resta solo da capire il prossimo passo della società inglese nei confronti di quella italiana.