La Juventus deve operare ampiamente nel corso della prossima sessione di mercato, la squadra ha bisogno di inserire all'interno della sua rosa dei calciatori di primissimo livello per aumentare il livello e riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un'opera tutt'altro che semplice, visto anche come quest'anno tutto è sfumato sul più bello con un punto tra Hellas Verona e Fiorentina. Il primo rinforzo che è stato prefissato ai piani alti della società porterebbe ad un nuovo estremo difensore. Michele Di Gregorio e Mattia Perin sono alla fine del loro rapporto con la società bianconera e di conseguenza si sta cercando un nuovo primo che abbia anche esperienza internazionale.

Il primo nome sulla lista

Guanti da portiere

Il nome che più di tutti sta rubando la scena è quello dell'estremo difensore titolare della Nazionale argentina e campione del Mondo in carica, stiamo parlando di Emiliano Martinez anche detto "Il Dibu". Una trattativa, però, tutt'altro che semplice o scontata visto che il calciatore per andare via dall'Aston Villa e rinunciare alla Champions League, va convinto. Inoltre la società di Birmingham sembra avanzare una richiesta che si avvicina attorno ai 20 milioni di euro per un estremo difensore che ha superato i trent'anni d'età. Nelle ultime ore, c'è anche un piano B per la Juventus.

Il piano B dei bianconeri

della Juventus

sta già cercandoe salvo clamorosi colpi di scena, il profilo perfetto potrebbe essere quello che porta a. Il calciatore della Fiorentina potrebbe iniziare una nuova avventura e si avrebbe comunque un portiere esperto con anche match internazionali sulle spalle ad una cifra decisamente ridotta. Una trattativa che è ancora in fase di sviluppo, conche è quella di avere un nuovo estremo difensore nel corso della prossima annata.